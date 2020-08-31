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باحثون يبتكرون «روبوت» لتعقيم الغرف باستخدام الأشعة فوق البنفسجية

باحثون يبتكرون «روبوت» لتعقيم الغرف باستخدام الأشعة فوق البنفسجية
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تواصل – وكالات:

درس فريق من الباحثين بجامعة ساوث كاليفورنيا الأمريكية إمكانية الاستفادة من روبوت، كانوا قد ابتكروه منذ عدة سنوات، للقيام بتعقيم المنازل بعد إدخال بعض التعديلات في تصميمه.
وأفاد الموقع الإلكتروني “تيك إكسبلور” المتخصص في التكنولوجيا أن الروبوت الذي يحمل اسم “أدامز” الذيتم تصميمه في الأصل للمساعدة في فتح الأبواب وحمل الأغراض الثقيلة وأداء بعض المهام الأخرى، تم تجهيزه بذراع روبوتية، ووحدة للتعقيم بواسطة الأشعة فوق البنفسجية.
ووجد الباحثون أن الروبوت يمكنه بفضل هذه الذراع التي تحتوي على ست مفصلات مختلفة لإتاحة سهولة حركتها يمكنه الوصول إلى أضيق الأماكن داخل الغرف لتنظيفها مثل صناديق التخزين والخزانات المختلفة.
وأكد الباحثون أنهم استخدموا تقنيات الطباعة المجسمة من أجل تصنيع بعض مكونات الروبوت، وقاموا بتصميم منظومة للحركة والتوجيه عن طريق معادلة خوارزمية تتيح للروبوت توجيه نفسه ذاتياً لتنفيذ المهام الموكلة إليه.
ويقول الباحث هوي جيونج كيم: “بمجرد وضع الروبوت في المكان المنشود، فإن الذراع الروبوتية سوف تقوم تلقائيا بعملية مسح لتحديد طبيعة البيئة المحيطة بها”.
ويتلقى المستخدم المسؤول عن الروبوت صورة ثلاثية الأبعاد للغرفة المراد تعقيمها، ثم يستطيع توجيه الروبوت لرسم مسار الحركة اللازم من أجل تعقيم جميع الأماكن داخل الغرفة بالكامل.
ويؤكد الباحثون أنه نظراً لأنه يمكن التحكم في الروبوت الجديد عن بعد، فإنه مناسب تماماً للأوقات الحرجة مثل تلك الظروف التي نواجهها في الوقت الحالي.

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