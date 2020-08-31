باحثون يبتكرون «روبوت» لتعقيم الغرف باستخدام الأشعة فوق البنفسجية

تواصل – وكالات:

درس فريق من الباحثين بجامعة ساوث كاليفورنيا الأمريكية إمكانية الاستفادة من روبوت، كانوا قد ابتكروه منذ عدة سنوات، للقيام بتعقيم المنازل بعد إدخال بعض التعديلات في تصميمه.

درس فريق من الباحثين بجامعة ساوث كاليفورنيا الأمريكية إمكانية الاستفادة من روبوت، كانوا قد ابتكروه منذ عدة سنوات، للقيام بتعقيم المنازل بعد إدخال بعض التعديلات في تصميمه.

وأفاد الموقع الإلكتروني “تيك إكسبلور” المتخصص في التكنولوجيا أن الروبوت الذي يحمل اسم “أدامز” الذي تم تصميمه في الأصل للمساعدة في فتح الأبواب وحمل الأغراض الثقيلة وأداء بعض المهام الأخرى، تم تجهيزه بذراع روبوتية، ووحدة للتعقيم بواسطة الأشعة فوق البنفسجية.

ووجد الباحثون أن الروبوت يمكنه بفضل هذه الذراع التي تحتوي على ست مفصلات مختلفة لإتاحة سهولة حركتها يمكنه الوصول إلى أضيق الأماكن داخل الغرف لتنظيفها مثل صناديق التخزين والخزانات المختلفة.