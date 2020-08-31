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مدارس أهلية تستبدل «مدرستي» بمنصات تعليمية خاصة

مدارس أهلية تستبدل «مدرستي» بمنصات تعليمية خاصة
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تواصل – فريق التحرير:

لجأت بعض المدارس الأهلية للعمل بمنصات خاصة، بعد أن أتاحت وزارة التعليم حرية اختيار المنصات التعليمية.

ووفقاً لأحد ملاك المدارس الأهلية، بحسب “عكاظ”، فإن مدرستهم قامت بشراء منصة للتعليم عن بعد بقيمة 70 ألف ريال، مشيراً إلى أن هناك منصات تعليمية تصل أسعارها لـ100 ألف ريال.

وأكد المالك، أن شرائهم المنصة كان رغبة منهم في الابتعاد عن ضغط «منصة مدرستي» الخاصة بوزارة التعليم، التي قد يتسبب الدخول إليها في تعطيل وصول الدروس والبرامج اليومية التي تقدمها المدرسة.

ولفت مالك المدرسة الأهلية إلى أن المنصة التعليمية التي اختارها لمدرسته سهلة التعامل وبإمكان الطلاب دخول الفصول الافتراضية والتفاعل مباشرة بين المعلم والطالب وولي الأمر، منوهاً إلى أنه تم إطلاق دورات تدريبية للمعلمين والطلاب عن كيفية استخدام المنصة.

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