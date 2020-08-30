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تسريبات جديدة بشأن هاتف آيفون 12 برو ماكس

تسريبات جديدة بشأن هاتف آيفون 12 برو ماكس
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تواصل – وكالات:

ظهرت مؤخراً العديد من التسريبات التي تحتوي على تفاصيل هامة حول هاتف “آيفون 12 برو ماكس” الجديد من شركة آبل، ففي حين أن الشق الأيقوني، الذي ظهر لأول مرة على iPhone X عام 2017، أصبح خياراً للعديد من الأجهزة، فليس من المؤكد حتى الآن فيما إذا كان هذا الشق سيظهر في الجهاز الجديد.

تعد كل من P30 Pro و Pixel 3 بعضاً من الهواتف الذكية الرائدة التي قدمت حلولها الخاصة للكاميرا الأمامية. وكشفت التسريبات عن أن الحواف الموجودة على آيفون 12 برو ماكس، الذي سيأتي بحجم 6.7 بوصة، أصغر، ما ينتج عنه نسبة شاشة أفضل.

كما كشفت التسريبات أن جهاز آيفون 12 برو ماكس، سيحتوي على مستشعر كاميرا LiDAR، وسيكون قادراً على التقاط لقطات بدقة 4K بمعدل 120 إطاراً في الثانية ولديه شاشة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

إضافة إلى ما سبق، يعتقد أن الجهاز الجديد سيحتوي على إطار معدني ذو حواف مربعة يشبه إلى حد ما إطار آيفون 4، ويأتي في مجموعة واسعة من الطرز.

ومن المتوقع أن تتكون مجموعة iPhone 2020 من أربعة طرز بثلاثة أحجام مختلفة للشاشة، 5.4 بوصة و 6.7 بوصة، وهاتفين مع شاشات 6.1 بوصة، وعلى عكس أجهزة آيفون الحالية، ستتميز جميعها بلوحات OLED، وفق ما ورد في صحيفة إكسبرس البريطانية.

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