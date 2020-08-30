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هيئة المهندسين: دورات كود البناء تستهدف تدريب 1000 مهندس

هيئة المهندسين: دورات كود البناء تستهدف تدريب 1000 مهندس
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تواصل – واس:

تعقد الهيئة السعودية للمهندسين دورات متعددة عن كود البناء السعودي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي خلال سبتمبر الجاري، حيث نفذت أولى الدورات “عن بعد” ولمدة خمسة أيام بمشاركة نحو خمسين مهندساً ومهندسةً.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبد الناصر بن العبداللطيف أن الهيئة جدولت عدداً من الدورات التي تسهم في تدعيم قدرات المهندسين ومعرفتهم بمتطلبات الكود السعودي للبناء، الذي يهدف بدوره للرفع من جودة البناء والتشييد في المملكة، مشيداً بمشاركة المهندسين ودورهم في تنفيذ الكود والالتزام بمعاييره وأدواته والارتقاء بجودة الأبنية وإحداث النهضة العمرانية المنشودة.

وبيّن أن الدورة الأولى عن الكود السعودي شملت الأحمال والقوى (sbc 301)، وجرى فيها التعريف بمتطلبات كود الأحمال والقوى والمعايير والمواصفات المرتبطة به، وإطلاع المشاركين على مكونات الكود وطرق إحكام أعمال تصميم وتشييد المباني، كما عُرف بالطريقة المناسبة لحساب أي نوع من الأحمال وطرق حساب القوى والتعرف على أحمال الرياح ومكونات وعناصر تكسية الواجهات.

ولفت العبداللطيف الانتباه إلى أن الخطط التدريبية للهيئة ستقدم مجموعة من الدورات التي تستهدف تدريب ألف مهندس ومهندسة، حيث تعقد ابتداء من يوم الأحد الموافق 30 أغسطس الدورة الثانية عن كود البناء السعودي مركزة على الكود السعودي للتمديدات الصحية (sbc 701)، فيما ستنظم في السادس من سبتمبر وكذلك في 27 من سبتمبر دورة كود البناء السعودي العام (sbc 201) على امتداد 5 أيام لتحقيق الاستفادة ونقل المعرفة إلى المهندسين.

وأشار إلى أن الهيئة السعودية للمهندسين تبذل مساعيها في تقديم الدورات التدريبية والتطويرية للمهندسين موظفة في سبيل ذلك جملة من الخدمات الرقمية التي تسهل التسجيل والالتحاق بالدورات، ومنصة لمتابعة الدورات “عن بعد” وفق أعلى المعايير والمتطلبات.

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