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أمانة جدة تحدد موعد فتح الحركة بتقاطع جسر طريق «صاري» مع الملك فهد

أمانة جدة تحدد موعد فتح الحركة بتقاطع جسر طريق «صاري» مع الملك فهد
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تواصل – فريق التحرير:

حددت أمانة محافظة جدة موعد فتح الحركة المرورية بمشروع تقاطع جسر طريق “صاري” مع طريق الملك فهد.

وأوضحت أنه سيتم فتح المشروع خلال الشهر المقبل على أن يتم استكمال بقية المشروع وتطوير المنطقة المحيطة بميدان الفلك وذلك بعد أن بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 78%.

وأشار المتحدث الإعلامي بأمانة محافظة جدة محمد البقمي، إلى استئناف المقاول للعمل في الجزء المتوقف، وجاري العمل على تنفيذ الجسر الشمالي لافتتاحه للحركة في الشهر المقبل على أن يتم استكمال بقية أعمال المشروع بالإضافة لتطوير المنطقة المحيطة بما فيها الجزء الخاص بميدان الفلك.

وأوضح “البقمي” أن الأمانة شغلت الجسر الجنوبي للحركة المرورية في شهر يوليو الماضي بينما بلغت نسبة الإنجاز الكلية بالمشروع 78.5%، متوقعًا انتهاءه بالكامل في مارس المقبل ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسية في أنحاء المحافظة، بتكلفة 92 مليون ريال ومدة التنفيذ 18 شهرًا.

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