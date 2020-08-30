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حضور المعلمين يوم واحد أسبوعياً للمدارس.. استثناء للحالات الخاصة في مكاتب التعليم

حضور المعلمين يوم واحد أسبوعياً للمدارس.. استثناء للحالات الخاصة في مكاتب التعليم
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تواصل – فريق التحرير:

شددت وزارة التعليم على جميع المدراس، ضرورة توزيع المعلمين على الحضور في المدارس ليوم واحد في الأسبوع اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل مع بداية الدراسة الفعلية للطلاب والطالبات «عن بُعد» في انطلاقة العام الدراسي الجديد، ولمكتب التعليم استثناء الحالات التي يصعب ويتعذر وصولها للمدرسة.

وطلبت الوزارة توزيع التخصصات على الأسبوع من قبل كل مدرسة ورفع ذلك لمكاتب التعليم مع إشعار أولياء الأمور بجدول تواجد المعلمين وفق تخصصاتهم أسبوعياً ،موكدة أن استثناء المعلمين من الحضور سيتم وفقًا لآلية محددة تحددها مكاتب التعليم.

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