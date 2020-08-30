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سفارة المملكة تكشف تفاصيل مقتل مواطن سعودي داخل مسكنه بالقاهرة

سفارة المملكة تكشف تفاصيل مقتل مواطن سعودي داخل مسكنه بالقاهرة
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مصر تفاصيل مقتل مواطن سعودي في العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت السفارة، وفقاً لبيانها، أنها تلقت اتصالًا من الجهات الأمنية المصرية يفيد بالعثور على جثة المواطن السعودي داخل شقته الكائنة بحي السيدة زينب بالقاهرة.

وعلى الفور باشرت السفارة الحادثة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة التي تمكنت من القبض على 4 متهمين في الجريمة، وتشير التحقيقات الأولية إلى أنها بدافع السرقة.

وأشارت السفارة إلى أنها قامت بالتواصل مع أسرة المغدور، وتم نقل جثمانه إلى المملكة بتاريخ 29 يوليو الماضي، بعد استكمال الإجراءات كافة.

وقدمت السفارة خالص التعازي والمواساة لأسرة المواطن، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ونوهت السفارة بجهود الجهات الأمنية المختصة في الشقيقة مصر وسرعة تعاملها مع الجريمة، وتحركها الفوري الذي أسفر عن ضبط المتهمين في وقت قياسي، والسفارة من جانبها مستمرة في المتابعة مع الجهات الأمنية المختصة لمجريات التحقيق، والرفع بما يستجد للسلطات المختصة في المملكة ولأسرة القتيل.

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