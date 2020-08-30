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«التأمينات»: 22 خدمة يمكن إنجازها إلكترونيًا دون حاجة لزيارة الفروع

«التأمينات»: 22 خدمة يمكن إنجازها إلكترونيًا دون حاجة لزيارة الفروع
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن 22 خدمة يمكن إنجازها من المنزل عبر الموقع الرسمي للمؤسسة إلكترونيًا، وذلك دون الحاجة لمراجعة الفرع.

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن تلك الخدمات تتضمن، استرداد الرصيد الدائن للمنشأة المنتهي نشاطها، وطلب الإعفاء من غرامات التأخير، وتفعيل المنشآت الجديدة، واعتماد تسجيل مشترك من القبائل النازحة أو الوافد الخاص، وإعادة المبالغ المدينة، وإصدار شهادة منشأة لديها تقسيط مديونية”.

كما تشمل تلك الخدمات “تغيير المركز الرئيسي للمنشأة، وتحويل الرصيد الدائن بين فروع المنشأة، وإصدار شهادة زكاة ودخل، وتغيير مالك المنشأة، وتعديل تغطية مشترك، وإصدار شهادة لمنشأة منتهية النشاط، وتغيير فرع إلى مركز رئيسي للمنشأة، وإنهاء نشاط منشأة”.

وتضمنت الخدمات التي أعلنت عنها التأمينات الاجتماعية أيضا “تعديل تاريخ الأخطار المهنية، وتعديل تاريخ خضوع المنشأة للأخطار المهنية، وتفعيل حسابات التأمينات أونلاين للمنشأة، والاعتراض على قرار المخالفة، وتعديل بيان مشترك، وتغيير مشرف المنشأة للشركات، وتقسيط مديونية منشأة، وتعديل بيانات منشأة”.

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