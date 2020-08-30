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تقني يحذر من رسائل «الطرود الوهمية».. نصب واحتيال

تقني يحذر من رسائل «الطرود الوهمية».. نصب واحتيال
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تواصل – فريق التحرير:

حذّر الأكاديمي المختص بالتقنية والتجارة الإلكترونية، فهد البقمي، من رسائل هاتفية احتبالبة انتشرت في الآونة الأخيرة، تحمل في طياتها محاولات للنصب وخداع المستخدمين.

وكشف “البقمي” أن تلك الرسائل تُوهم مستقبليها أن لهم شحنة أو طرداً بانتظار تسليمه لهم، ويضعون أرقاما وهمية للتتبع ورابطاً لتحميل تطبيق لمتابعة الطرد، ثم يطلبون من المستخدم دفع مبلغ زهيد على سبيل الضريبة عن طريق وضع بيانات البطاقة الائتمانية للسداد.

وأوضح البقمي أن تلك المحاولات تستغل أن الكثيرين قد يكونون في انتظار طرود أو طلبات قادمة إليهم، وهو ما يجعلهم يتفاعلون مع تلك المحاولات.

الصورة من التغريدة:

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