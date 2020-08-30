رسميًا.. قرار بإنهاء تكليف أمناء المصادر ورواد النشاط الطلابي بالمدارس

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أصدر ائب وزير التعليم، اليوم الأحد، قرارا بإنهاء تكليف أمناء المصادر ورواد النشاط الطلابي رسمياً.

وجاء في مضمون القرار “أن نائب وزير التعليم وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، يقرر إسناد نصاب تدريسي كامل لأمناء مصادر التعلم والمرشدين الصحيين من شاغلي الوظائف التعليمية، وتنقل مهامهم الموكلة إليهم للكوادر الإدارية بالمدرسة.

كما تضمن القرار إسناد المكلفين بالعمل روادة للنشاط نصاب تدريسي (۱۲) حصة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة و (۱۰) حصص في المرحلة الثانوية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن يلزم لإنفاذه والتمشي بموجبه ويلغي ما يتعارض معه.

وأوضحت وزارة التعليم أن ذلك يأتي انطلاقا من حرصها على استثمار شاغلي الوظائف التعليمية وربطهم بتخصصاتهم، ونظرا لامتلاك المعلمين للإمكانات التقنية اللازمة للتعامل مع مصادر التعلم، وحرصا على الاستفادة من الكوادر الإدارية المؤهلة في المدارس، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.