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«التعليم» تعدل دوام الإداريين لجميع المراحل وتحدد زمن الحصة على «مدرستي»

«التعليم» تعدل دوام الإداريين لجميع المراحل وتحدد زمن الحصة على «مدرستي»
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة التعليم قرارًا يتضمن تعديل مواعيد بداية الدوام للمرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث سيكون من الساعة التاسعة صباحًا والمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرًا، جاء ذلك في تعميم أصدره نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي.

وأوضح التعميم أنه بناء على ذلك يكون دوام الهيئة الإدارية (قادة المدارس والوكلاء والمرشدون الطلابيون والإداريون) للمرحلة المتوسطة والثانوية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، بينما يكون حضور المرحلة الابتدائية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا..

ويكون زمن الحصة في “منصة مدرستي” للمرحلتين المتوسطة والثانوية (٤٠دقيقة) والمرحلة الابتدائية ( ٣٥دقيقة)، وفقاً لصحيفة “المدينة”.

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