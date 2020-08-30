واقعة مفجعة.. بتر أعضاء الخيول وتشويهها في فرنسا

تواصل – وكالات:

فوجئ عدد من المواطنين في فرنسا بجريمة مروعة بحق الخيول في بعض المزارع في العديد من المقطاعات، حيث تم بتر أعضائها وتشويهها.

وقال وزير الفلاحة الفرنسي جوليان دونورماندي، إن أكثر من 30 حصانا تعرضت للاعتداء بالتمثيل بأجسادها في أكثر من 12 مقاطعة فرنسية، متوعدا بملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وذكرت مصادر إعلامية، أن بعض الخيول قد نفقت جراء الاعتداء عليها، وتوسعت هذه الجرائم الغريبة لتشمل حميرا وعجلا لأول مرة.

بدأت هذه الاعتداءات نهاية العام 2019 وتتمثل في قطع الأذن اليمنى للخيول وأخذها أو بتر أرجلها، مثلما تم استئصال أعين أو أنوف بعضها أو أعضائها التناسلية.

وأدى شبه الانتظام في قطع الأذن اليمنى إلى اعتقاد الديوان المركزي الفرنسي لمكافحة الاعتداءات على البيئة والصحة بأن هذه الجرائم مرتبطة بطقوس جماعات خفية، فيما لا تستبعد الحكومة أي فرضية على حد قول وزير الفلاحة الذي أوضح أن المجرمين ينفذون اعتداءاتهم بـ “احترافية”. غير أن هناك أيضا من يشك في وجود شبكات تتاجر بأعضاء هذه الحيوانات.