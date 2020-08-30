الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«المرور»: استقبال المراجعين بـ«موعد مسبق».. وهذه خطوات الحجز عبر أبشر

«المرور»: استقبال المراجعين بـ«موعد مسبق».. وهذه خطوات الحجز عبر أبشر
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور أن استقبال المرادجين لإدارات المرور سيكون لمن لديهم موعد إلكتروني مسبق، تطبيقا للإجراءات الاحترازية.

وقال المرور في بيان عبر “تويتر”: “تعزيزاً لتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة لرفع مستوى السلامة الصحية؛ سيكون استقبال المراجعين لإدارات المرور في كافة مناطق المملكة لمن لديهم موعد إلكتروني مسبق”.

خطوات حجز موعد في المرور

– الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر.

– اختيار المواعيد.

– اختيار المرور.

– حجز موعد جديد.

– اختيار الخدمة المطلوبة.

– اختيار الفرع.

– اختيار الموعد.

– تأكيد الموعد وستظهر لك تذكرة الموعد.

 

 

 

مواد ذات صلة

«المرور»: ضبط سائق حافلة بسبب حاوية مثبتة بطريقة غير آمنة (فيديو)

«المرور»: ضبط سائق حافلة بسبب حاوية مثبتة بطريقة غير آمنة (فيديو)

المرور يحذر قائدي المركبات من الوقوف الخاطئ: مخالفة للأنظمة ويعرقل حركة السير

المرور يحذر قائدي المركبات من الوقوف الخاطئ: مخالفة للأنظمة ويعرقل حركة السير

الشرقية.. توجيه بعدم سحب المركبات المخالفة بالمواقف الذكية

الشرقية.. توجيه بعدم سحب المركبات المخالفة بالمواقف الذكية

توجيه مهم بشأن إشارات رجال المرور «اليدوية».. اتبع التعليمات لسلامتك

توجيه مهم بشأن إشارات رجال المرور «اليدوية».. اتبع التعليمات لسلامتك

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>