«المرور»: استقبال المراجعين بـ«موعد مسبق».. وهذه خطوات الحجز عبر أبشر

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور أن استقبال المرادجين لإدارات المرور سيكون لمن لديهم موعد إلكتروني مسبق، تطبيقا للإجراءات الاحترازية.

وقال المرور في بيان عبر “تويتر”: “تعزيزاً لتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة لرفع مستوى السلامة الصحية؛ سيكون استقبال المراجعين لإدارات المرور في كافة مناطق المملكة لمن لديهم موعد إلكتروني مسبق”.

خطوات حجز موعد في المرور

– الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر.

– اختيار المواعيد.

– اختيار المرور.

– حجز موعد جديد.

– اختيار الخدمة المطلوبة.

– اختيار الفرع.

– اختيار الموعد.

– تأكيد الموعد وستظهر لك تذكرة الموعد.