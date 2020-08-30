«المرور»: استقبال المراجعين بـ«موعد مسبق».. وهذه خطوات الحجز عبر أبشر

تواصل – فريق التحرير:
أكدت الإدارة العامة للمرور أن استقبال المرادجين لإدارات المرور سيكون لمن لديهم موعد إلكتروني مسبق، تطبيقا للإجراءات الاحترازية.
وقال المرور في بيان عبر “تويتر”: “تعزيزاً لتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة لرفع مستوى السلامة الصحية؛ سيكون استقبال المراجعين لإدارات المرور في كافة مناطق المملكة لمن لديهم موعد إلكتروني مسبق”.
خطوات حجز موعد في المرور
– الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر.
– اختيار المواعيد.
– اختيار المرور.
– حجز موعد جديد.
– اختيار الخدمة المطلوبة.
– اختيار الفرع.
– اختيار الموعد.
– تأكيد الموعد وستظهر لك تذكرة الموعد.
تعزيزاً لتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة لرفع مستوى السلامة الصحية؛ سيكون استقبال المراجعين لإدارات المرور في كافة مناطق المملكة لمن لديهم موعد إلكتروني مسبق#المرور_السعوديpic.twitter.com/ACpJZ3zMHr
— المرور السعودي (@eMoroor)August 30, 2020