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«أمانة المدينة»: إزالة 640 ألف م2 تعديات على أراضٍ حكومية خلال الأسبوع الماضي

«أمانة المدينة»: إزالة 640 ألف م2 تعديات على أراضٍ حكومية خلال الأسبوع الماضي
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تواصل- واس:

أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في البلديات الفرعية والضواحي أنها أزالت عدداً من التعديات على أراض حكومية خلال الأسبوع الماضي قدرت مساحاتها الإجمالية بأكثر من 640 ألف متر مربع تمثلت في إقامة مباني وأحواش وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية في نطاق البلديات رصدت تلك التعديات وتم التعامل معها وفق الأنظمة, مشيرةً بأنه تم رصد في نطاق بلدية العاقول تعديات تقدر مساحتها بـ 257 ألف متر مربع ، فيما تم رصد تعديات آخرى في نطاق بلدية الفريش تقدر بـ 375 ألف متر مربع، وأيضاً تعديات في نطاق بلدية الصويدرة تقدر بـ 2000 متر مربع ، فيما تم رصد تعديات في نطاق بلدية أبيار الماشي تقدر مساحتها بـ 2400 متر مربع، فيما تم رصد تعديات في المندسة تقدر مساحتها بـ 4500 متر مربع، وكذلك في نطاق بلدية العقيق تم رصد تعديات بمساحات تقدر بـ 600 متر مربع، لافتةً بأنه تم إزالة جميع تلك التعديات.

وأكدت أمانة منطقة المدينة المنورة أنها ستواصل ملاحقة المعتدين على الأراضي الحكومية ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعد يتم رصده في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد (٩٤٠) أو عبر تطبيق بلدي المتوفر في الهواتف الذكية.

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