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نبأ غير سار بشأن أسعار هاتف «آيفون 12» المنتظر

نبأ غير سار بشأن أسعار هاتف «آيفون 12» المنتظر
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت تسريبات جديدة عن أنباء غير سارة بشأن سلسلة هواتف “آيفون 12” المرتقب الإعلان عنها قريبا، وهي أنها ستكون أغلى هواتف “آيفون” على الإطلاق، بقفزة في السعر تصل إلى 150 دولارا أكثر مما كان متوقعا في السابق.

ووفقاً لـ”سبوتنيك” فإن هاتف “آيفون 12” الجديد بشاشة حجمها 5.4 بوصة سيبدأ سعره من 749 دولار، وهاتف “آيفون 12 بلس” بحجم 6.1 بوصة بسعر 849 دولار، بينما سيكون سعر هاتف “آيفون 12 برو” هو 1099 دولار، وأخيرا هاتف “آيفون 12 برو ماكس” بـ1199 دولار، بحسب مجلة “فوربس” الأمريكية.

وفسر الموقع سبب هذه الزيادة في السعر إلى احتواء هاتف “آيفون 12” على شبكة “الجيل الخامس”، رغم أنها مازالت غير متاحة لمعظم المستخدمين حول العالم، كما تعتبر رقائق “الجيل الخامس” باهظة الثمن بشكل كبير، إلى جانب تبديل شركة “أبل” الأمريكية.

 

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