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انتعاش بأسواق بيع الأجهزة الإلكترونية مع انطلاق العام الدراسي الجديد

انتعاش بأسواق بيع الأجهزة الإلكترونية مع انطلاق العام الدراسي الجديد
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تواصل- فريق التحرير:

شهدت أسواق بيع أجهزة الكمبيوتر واللوحات الالكترونية الذكية انتعاشاً كبيراُ، وذلك عقب قرار «التعليم عن بعد» لمدة 7 أسابيع.

ووفقاً لـ”المدينة” حظيت الأجهزة المحمولة واللوحية (اللاب توب – التابلت)، النصيب الأكبر بنسبة تتراوح بين ( 40-100)% على الأقل،.

وتراوحت أسعار الحاسب الألي الشخصي او المكتبي ما بين 1200 إلى 3000 ريال، بينما تراوحت أسعار اللاب توب ما بين 1500 ريال إلى 3000 ريال، بحسب نوع الجهاز والمعالج والذاكرة، أما أجهزة التابلت المحمولة، فتختلف بحسب الشركات المصنعة، تبدأ من 500 ريال إلى 3200 ريال، وسجلت أجهزة الهواوي، والسامسونج الأكثر مبيعا، يليها أجهزة آبل لارتفاع سعرها.

وأوضحت بيانات رسمية سابقة لهيئة الاتصالات، أن حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وصل إلى 63 مليار ريال، العام الماضي، ليكون بذلك أكبر سوق اتصالات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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