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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

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«التعليم» تنشر جداول دروس الحصص اليومية للطلاب عبر قناة «عين»

«التعليم» تنشر جداول دروس الحصص اليومية للطلاب عبر قناة «عين»
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم، اليوم الأحد، جداولدروس الحصص اليومية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية عبر قنوات “عين”.

وأشارت إلى أن دروس الحصص اليومية للمرحلة الابتدائية على قناة “عين” تبدأ في بث مباشر من الساعة 3 عصراً وتُعاد طوال اليوم على تردد عربسات 12437أو عبر رابط القناة على اليوتيوب (أضغط هنا)، بينما تبدأ دروس المرحلة المتوسطة والثانوية في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً.

الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي

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الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي

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الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط)

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الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول

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