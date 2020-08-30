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مع بداية العام الدراسي.. مستشار تربوي يوضح فوائد «التعليم عن بعد» للطلاب (فيديو)

مع بداية العام الدراسي.. مستشار تربوي يوضح فوائد «التعليم عن بعد» للطلاب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المستشار التربوي عبد اللطيف الحمادي، أن للتعليم عن بعد مزايا عديدة تعود بالنفع للطلاب والطالبات.

وقال الحمادي في مداخلة هاتفية لـ”الإخبارية”: إن تلك التجربة سيكون لها دور فعّال في رفع المستوى الثقافي والعلمي لديهم.

وأضاف أن “التعليم عن بُعد” يُحفز الطلاب والطالبات على اكتساب أكبر قدر ممكن من المهارات، إلى جانب رفع مستوى التحصيل العلمي، وزيادة الاعتماد على النفس دون الحاجة للآخرين.

ولفت إلى أن التجربة الجديدة توفر الوقت والجهد وترفع مستوى البحث، مبيناً أن الأسرة عليها دور كبير في “التعليم عن بُعد” ويقع عليها بعض الأدوار التي تقوم بها المدرسة.

ونصح أولياء أمور الطلاب بضرورة متابعة أبنائهم بشكل دوري، واستلام الكتب والمقررات، ومتابعة حساباتهم في منصة مدرستي مع تجهيز مكان مناسب للدراسة.

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