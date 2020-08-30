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الشيخ «الماجد» يوضح حُكم وضع كاميرات مراقبة داخل المنزل (فيديو)

الشيخ «الماجد» يوضح حُكم وضع كاميرات مراقبة داخل المنزل (فيديو)
منزل الأسرة المكلومة
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، حكم وضع كاميرات المراقبة في المنزل من أجل الحراسة أو مراقبة الخادمة.

وقال “الماجد” خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”: إنه إذا كان الهدف من وضع كاميرات المراقبة من أجل الحراسة والمرافبة، فلا بأس بها، وقد يكون واجباً في بعض الظروف.

وأضاف الماجد: إن وضع كاميرات في المنزل كي يتم استخدامها في تجسس زوجة على زوجها أو العكس أو التجسس على الأبناء إذا كانوا كباراً فهذا لا يجوز.

 

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