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عند أدنى مستوى بقيمة 2.2 مليار ريال.. أسباب تراجع نشاط السوق العقارية

عند أدنى مستوى بقيمة 2.2 مليار ريال.. أسباب تراجع نشاط السوق العقارية
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تواصل – فريق التحرير:

شهد نشاط السوق العقارية المحلية انخفاضا أسبوعيا بنسبة 13.7 %، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 2.2 مليار ريال، مقارنة بنشاطها خلال الأسبوع الأسبق البالغ 2.5 مليار ريال.

ويرجع الاختلاف الذي قد طرأ على أداء المؤشرات السابقة أعلاه خلال الأسابيع الماضية، لسببين رئيسين، الأول: أن موقع وزارة العدل يقوم بتحديث بيانات السوق العقارية بصورة دائمة ومستمرة بشكل يومي، ضمن الجهود المستمرة لتدقيق البيانات والتأكد من صحتها، إضافة إلى معالجته لأي تأخير قد يطرأ على توثيق صفقات السوق العقارية.

السبب الثاني: إضافة جميع الصفقات العقارية التي يتم تنفيذها خلال يومي الجمعة والسبت إلى صفقات الأسبوع السابق لها، الذي يؤدي بالتأكيد إلى حدوث بعض التغيرات المحدودة في الإجمالي الأسبوعي، على الرغم من صغر قيمة وحجم تلك الصفقات، التي يتم تنفيذها خلال يومي الإجازة الأسبوعية.

وفي التفاصيل، سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا أسبوعيا 7.3 %، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 37.3 %، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.6 مليار ريال.

وسجل إجمالي قيمة صفقات قطاعات التجاري والزراعي والصناعي انخفاضا أسبوعيا 27.1 %، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق 79.1 %، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 591 مليون ريال.

أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد انخفض عدد الصفقات العقارية 16.6 %، مقارنة بارتفاعه الأسبق 10.6 %، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 4.9 ألف صفقة عقارية.

كما انخفض عدد العقارات المبيعة 17.2 %، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 13.5 %، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أعلى من مستوى خمسة آلاف عقار مبيعا، وفقا لـ”الاقتصادية”.

كما انخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي 44.9 %، مقارنة بنسبة ارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 62.5 %، ليستقر الإجمالي عند مستوى 25.5 مليون متر مربع.

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