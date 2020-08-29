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«الأمن السيبراني» يحذر من 4 خطوات للاحتيال باسم «التعليم عن بعد»

«الأمن السيبراني» يحذر من 4 خطوات للاحتيال باسم «التعليم عن بعد»
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تواصل – فريق التحرير:

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني الطلاب وأولياء الأمور من الوقوع ضحية التلاعب والاحتيال باسم التعليم عن بعد.

وأوضح المركز أن الاختلاس يتم عبر 4 خطوات على النحو التالي:

– يتصل المهاجم بالأم هاتفيًا منتحلًا صفة مسؤول عن نظام تعليم عن بعد.

– ثم يطلب المهاجم من الأم معلومات البطاقة البنكية بهدف تفعيل حسابات الأبناء في النظام.

– ثم إرسال رسالة نصية برقم تحقق إلى جهاز الأم.

– يطلب المهاجم بعدها الرسالة ويستغلها في الخصم بشكل مباشر من الحساب البنكي.

يذكر أن وزارة التعليم أطلقت مؤخرًا منصة مدرستي لتسهيل التعليم الافتراضي باعبتاره تقنية محفزة على الإبداع في ظل انتشار كورونا.

ويرتكز جوهر العملية التعليمية عن بُعد من خلال منصة “مدرستي” على دور الطالب في الاستعداد النفسي والمعرفي لاستقبال عام دراسي جديد، ودعم الأسرة وأولياء الأمور لأبنائهم، من خلال تخصيص المكان المناسب للتعلّم في المنزل، بما يشتمل عليه من خدمة الإنترنت، وتوفير الجهاز، والإضاءة والتهوئة، والوسائل التعليمية المناسبة، ومساندتهم في رحلتهم التعليمية.

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