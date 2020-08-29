توجيه مهم من أمين منطقة الرياض بشأن دوام «الأمهات» خلال فترة التعليم عن بعد

تواصل – فريق التحرير:

وجه الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، بتطبيق الدوام المرن لـ”الأمهات”، والسماح بخروجهن الساعة الـ 1.45 ظهرا، ليكن بالقرب من أبنائهم طيلة مدة نظام التعليم عن بعد، خلال العام الدراسي الجديد 1442هـ، والذي يمتد إلى 7 أسابيع، على أن يتم التنسيق في ذلك مع المدير المباشر والموارد البشرية.

وأوضحت أمانة منطقة الرياض، في بيان لها عبر “تويتر”، أن توجيه أمين المنطقة يأتي في إطار حرص أمانة منطقة الرياض على تهيئة بيئة عمل تحقق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية ولما يمثله قرب الأمهات من الأبناء في هذه المرحلة التأسيسية من أهمية لتحقيق النجاح في العملية التعليمية.