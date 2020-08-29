الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

53 وظيفة صحية وإدارية على برنامج التشغيل الطبي بـ«جامعة جازان»

53 وظيفة صحية وإدارية على برنامج التشغيل الطبي بـ«جامعة جازان»
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة جازان ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي عن حاجتها للتعاقد على وظائف طبية وصحية على برنامج التشغيل الطبي المباشر وذلك وفق الشروط الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة على النحو التالي:

التخصصالتصنيف/الشهادة
الاطباء
أخصائي باطنية عامةنائب / نائب أول
أخصائي أمراض معديةنائب / نائب أول
أخصائي امراض صدريةنائب / نائب أول
أخصائي قلبنائب / نائب أول
أخصائي كلىنائب / نائب أول
أخصائي جهاز هضمينائب / نائب أول
أخصائي امراض دمنائب / نائب أول
اخصائي عناية مركزةنائب / نائب أول
استشاري باطنيةاستشاري
استشاري عناية مركزةاستشاري
اخصائي طوارئنائب / نائب أول
أخصائي جراحة العامةنائب / نائب أول
أخصائي نساء والتوليدنائب / نائب أول
أخصائي أطفالنائب / نائب أول
استشاري أطفالاستشاري
أخصائي تخديرنائب / نائب أول
استشاري تخديراستشاري
أخصائي عيوننائب / نائب أول
أخصائي عظامنائب / نائب أول
أخصائي اشعةنائب / نائب أول
أخصائي علم الانسجةنائب / نائب أول
أخصائي انف والاذن والحنجرةنائب / نائب أول
طبيب مقيم اسنانمقيم
مقيم باطنةمقيم
مقيم أطفالمقيم
مقيم جراحةمقيم
مقيم نساءمقيم
مقيم طوارئمقيم
أخصائي جلديةنائب / نائب أول
اخصائي طب نفسينائب / نائب أول
أخصائي احياء الدقيقةنائب / نائب أول
أخصائي الجودةنائب / نائب أول
وظائف التمريض
أخصائي / فني تمريضبكالوريوس/دبلوم
أخصائي/ فني إسعاف وطوارئبكالوريوس/دبلوم
فني أسناندبلوم
الوظائف الصحية المساعدة
أخصائي مختبربكالوريوس
اولوية لاصحاب الخبرة العملية
أخصائي نفسيبكالوريوس
اولوية لاصحاب الخبرة العملية
اخصائي صحة عامةبكالوريوس
اولوية لاصحاب الخبرة العملية
اخصائي وبائياتبكالوريوس
اولوية لاصحاب الخبرة العملية
اخصائي تثقيف صحيبكالوريوس
اولوية لاصحاب الخبرة العملية
أخصائي بنك الدمبكالوريوس
اولوية لاصحاب الخبرة العملية
فني /أخصائي تخديربكالوريوس/دبلوم
اولوية لاصحاب الخبرة العملية
اخصائي أشعةبكالوريوس
اولوية لاصحاب الخبرة العملية
اخصائي بصرياتبكالوريوس
اولوية لاصحاب الخبرة العملية
اخصائي علاج طبيعيبكالوريوس
اولوية لاصحاب الخبرة العملية
فني تعقيمدبلوم
اولوية لاصحاب الخبرة العملية
اخصائي اجتماعيبكالوريوس
اولوية لاصحاب الخبرة العملية
فني اسعاف (سيارة إسعاف)دبلوم
اولوية لاصحاب الخبرة العملية
أخصائي معلوماتية صحيةبكالوريوس
اولوية لاصحاب الخبرة العملية
أخصائي اداري صحياخصائي اداري
بكالوريوس إدارة خدمات صحية ومستشفيات مع خبرة سنتين في مجال التخصص
الوظائف الادارية
مدير الصيانةبكالوريوس
هندسة + خبرة 5 سنوات
مساعد إداريبكالوريوس/دبلوم
المؤهل في التخصصات الإدارية فقط
سائق إسعافثانوي فما فوق
رخصة عمومي بالإضافة الى بطاقة مسعف

الشروط العامة:
1- ألا يكون مرتبطاً بعقد مع أي جهة أخرى عند قبوله أو يتعهد بإحضار خطاب إخلاء طرف مصدق من جهة عمله خلال أسبوع من قبوله.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد صدر بحقه حكم شرعي أو فُصل من وظيفة أو برنامج تدريبي.
3- أن يكون المتقدم لائقاً صحياً ونفسياً.
4- الحصول على الموهل الدراسي المتوافق مع الوظيفة بمعدل لا يقل عن جيد
5- انهاء سنة الامتياز والحصول على شهادتها (بعض التخصصات)
6- وجود خبرة عملية مسبقة (بعض التخصصات)
7- أن يرفق بطاقة التسجيل والتصنيف المهني في التخصص المطلوب سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
8- ان يكون المؤهل وشهادة الخبرة الصادرة من جهة العمل الحكومية او التأمينات الاجتماعية متوافقة مع التخصص المطلوب.
9- إرفاق صورة من الشهادات والمؤهلات المطلوبة للوظيفة المتقدم عليها.
10- إرفاق خطاب مُصدق بالخبرات المطلوبة من الجهات التي سبق له العمل بها.
11- أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبار، تبعا لقرار اللجنة تبعا لمسمى الوظيفة

الطلبات:
سوف تستبعد الطلبات الغير مكتملة او التي تفتقر لاحد المستندات المطلوبة وهي على النحو التالي:
1- بطاقة الهوية.
2- المؤهل الدراسي.
3- شهادة الامتياز (لبعض التخصصات).
4-  التصنيف التسجيل المهني (لبعض التخصصات).
5- السيرة الذاتية.
6- شهادات الخبرة الرسمية (برنت التأمينات الاجتماعية للمؤسسات الخاصة).

موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ ولمدة 10 أيام، من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).

 

مواد ذات صلة

10 وظائف مهددة بالاختفاء خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

10 وظائف مهددة بالاختفاء خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

ينبع.. الهيئة الملكية تعلن عن وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء

ينبع.. الهيئة الملكية تعلن عن وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء

إعلان نتائج القبول النهائي لمديرية الدفاع المدني على رتبة «جندي»

إعلان نتائج القبول النهائي لمديرية الدفاع المدني على رتبة «جندي»

«الطيران المدني» تعلن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات

«الطيران المدني» تعلن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>