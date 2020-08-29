53 وظيفة صحية وإدارية على برنامج التشغيل الطبي بـ«جامعة جازان»

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أعلنت جامعة جازان ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي عن حاجتها للتعاقد على وظائف طبية وصحية على برنامج التشغيل الطبي المباشر وذلك وفق الشروط الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة على النحو التالي:

التخصص التصنيف/الشهادة الاطباء أخصائي باطنية عامة نائب / نائب أول أخصائي أمراض معدية نائب / نائب أول أخصائي امراض صدرية نائب / نائب أول أخصائي قلب نائب / نائب أول أخصائي كلى نائب / نائب أول أخصائي جهاز هضمي نائب / نائب أول أخصائي امراض دم نائب / نائب أول اخصائي عناية مركزة نائب / نائب أول استشاري باطنية استشاري استشاري عناية مركزة استشاري اخصائي طوارئ نائب / نائب أول أخصائي جراحة العامة نائب / نائب أول أخصائي نساء والتوليد نائب / نائب أول أخصائي أطفال نائب / نائب أول استشاري أطفال استشاري أخصائي تخدير نائب / نائب أول استشاري تخدير استشاري أخصائي عيون نائب / نائب أول أخصائي عظام نائب / نائب أول أخصائي اشعة نائب / نائب أول أخصائي علم الانسجة نائب / نائب أول أخصائي انف والاذن والحنجرة نائب / نائب أول طبيب مقيم اسنان مقيم مقيم باطنة مقيم مقيم أطفال مقيم مقيم جراحة مقيم مقيم نساء مقيم مقيم طوارئ مقيم أخصائي جلدية نائب / نائب أول اخصائي طب نفسي نائب / نائب أول أخصائي احياء الدقيقة نائب / نائب أول أخصائي الجودة نائب / نائب أول وظائف التمريض أخصائي / فني تمريض بكالوريوس/دبلوم أخصائي/ فني إسعاف وطوارئ بكالوريوس/دبلوم فني أسنان دبلوم الوظائف الصحية المساعدة أخصائي مختبر بكالوريوس

اولوية لاصحاب الخبرة العملية أخصائي نفسي بكالوريوس

اولوية لاصحاب الخبرة العملية اخصائي صحة عامة بكالوريوس

اولوية لاصحاب الخبرة العملية اخصائي وبائيات بكالوريوس

اولوية لاصحاب الخبرة العملية اخصائي تثقيف صحي بكالوريوس

اولوية لاصحاب الخبرة العملية أخصائي بنك الدم بكالوريوس

اولوية لاصحاب الخبرة العملية فني /أخصائي تخدير بكالوريوس/دبلوم

اولوية لاصحاب الخبرة العملية اخصائي أشعة بكالوريوس

اولوية لاصحاب الخبرة العملية اخصائي بصريات بكالوريوس

اولوية لاصحاب الخبرة العملية اخصائي علاج طبيعي بكالوريوس

اولوية لاصحاب الخبرة العملية فني تعقيم دبلوم

اولوية لاصحاب الخبرة العملية اخصائي اجتماعي بكالوريوس

اولوية لاصحاب الخبرة العملية فني اسعاف (سيارة إسعاف) دبلوم

اولوية لاصحاب الخبرة العملية أخصائي معلوماتية صحية بكالوريوس

اولوية لاصحاب الخبرة العملية أخصائي اداري صحي اخصائي اداري

بكالوريوس إدارة خدمات صحية ومستشفيات مع خبرة سنتين في مجال التخصص الوظائف الادارية مدير الصيانة بكالوريوس

هندسة + خبرة 5 سنوات مساعد إداري بكالوريوس/دبلوم

المؤهل في التخصصات الإدارية فقط سائق إسعاف ثانوي فما فوق

رخصة عمومي بالإضافة الى بطاقة مسعف

الشروط العامة:

1- ألا يكون مرتبطاً بعقد مع أي جهة أخرى عند قبوله أو يتعهد بإحضار خطاب إخلاء طرف مصدق من جهة عمله خلال أسبوع من قبوله.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد صدر بحقه حكم شرعي أو فُصل من وظيفة أو برنامج تدريبي.

3- أن يكون المتقدم لائقاً صحياً ونفسياً.

4- الحصول على الموهل الدراسي المتوافق مع الوظيفة بمعدل لا يقل عن جيد

5- انهاء سنة الامتياز والحصول على شهادتها (بعض التخصصات)

6- وجود خبرة عملية مسبقة (بعض التخصصات)

7- أن يرفق بطاقة التسجيل والتصنيف المهني في التخصص المطلوب سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

8- ان يكون المؤهل وشهادة الخبرة الصادرة من جهة العمل الحكومية او التأمينات الاجتماعية متوافقة مع التخصص المطلوب.

9- إرفاق صورة من الشهادات والمؤهلات المطلوبة للوظيفة المتقدم عليها.

10- إرفاق خطاب مُصدق بالخبرات المطلوبة من الجهات التي سبق له العمل بها.

11- أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبار، تبعا لقرار اللجنة تبعا لمسمى الوظيفة

الطلبات:

سوف تستبعد الطلبات الغير مكتملة او التي تفتقر لاحد المستندات المطلوبة وهي على النحو التالي:

1- بطاقة الهوية.

2- المؤهل الدراسي.

3- شهادة الامتياز (لبعض التخصصات).

4- التصنيف التسجيل المهني (لبعض التخصصات).

5- السيرة الذاتية.

6- شهادات الخبرة الرسمية (برنت التأمينات الاجتماعية للمؤسسات الخاصة).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ ولمدة 10 أيام، من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).