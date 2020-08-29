«الموارد البشرية»: عودة جميع موظفي القطاع العام لمقرات العمل غداً.. ضوابط صارمة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، عن موعد عودة موظفي القطاع العام كافة لمقرات العمل يوم غد الأحد، مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية، مشيرا أنه لسلامتنا وسلامة وطننا سوف نعمل ونحن ملتزمن بتطبيقها.

وتضمن قرار عودة الموظفين للعمل منح رئيس الجهة أو من يفوضه صلاحية تطبيق العمل عن بعد لعدد من موظفي الجهة.

واشترط القرار ألا تتجاوز نسبة من يعملون عن بعد 25 % من موظفي الجهة، كما تضمن القرار أيضا استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وتضمن توجيه وزير الموارد البشرية “أن يستمر حضور الموظفين وفق النظام المرن، إضافة إلى استمرار العمل بتعليق البصمة وأيضا أهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.