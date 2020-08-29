الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الموارد البشرية»: عودة جميع موظفي القطاع العام لمقرات العمل غداً.. ضوابط صارمة

«الموارد البشرية»: عودة جميع موظفي القطاع العام لمقرات العمل غداً.. ضوابط صارمة
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، عن موعد عودة موظفي القطاع العام كافة لمقرات العمل يوم غد الأحد، مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية، مشيرا أنه لسلامتنا وسلامة وطننا سوف نعمل ونحن ملتزمن بتطبيقها.

وتضمن قرار عودة الموظفين للعمل منح رئيس الجهة أو من يفوضه صلاحية تطبيق العمل عن بعد لعدد من موظفي الجهة.

واشترط القرار ألا تتجاوز نسبة من يعملون عن بعد 25 % من موظفي الجهة، كما تضمن القرار أيضا استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وتضمن توجيه وزير الموارد البشرية “أن يستمر حضور الموظفين وفق النظام المرن، إضافة إلى استمرار العمل بتعليق البصمة وأيضا أهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

مواد ذات صلة

مراكز «الرعاية النهارية» تستأنف العمل لخدمة «ذوي الإعاقة»

مراكز «الرعاية النهارية» تستأنف العمل لخدمة «ذوي الإعاقة»

دراسة طبية تكشف عن الفئة العمرية الأكثر وفاة بفيروس كورونا

دراسة طبية تكشف عن الفئة العمرية الأكثر وفاة بفيروس كورونا

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 1069 إصابة جديدة و1148 حالة تعافي و28 وفاة

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 1069 إصابة جديدة و1148 حالة تعافي و28 وفاة

«الصحة»: تسجيل 1019 إصابة جديدة بـ«كورونا» و1310 حالات تعافي و30 وفاة

«الصحة»: تسجيل 1019 إصابة جديدة بـ«كورونا» و1310 حالات تعافي و30 وفاة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>