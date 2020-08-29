ماذا يحدث لجسمك عند شرب عصير البرتقال بانتظام؟

تواصل – وكالات:

يعد عصير البرتقال أحد العناصر الأساسية في وجبات الفطور. ومع ذلك يشير عدد من الخبراء إلى أنه قد لا يرقى إلى مستوى الفوائد التي يدعيها المسوقون، وربما يكون ضارا بالصحة أحيانا.

وعلى الرغم من تضارب الدراسات حوله، فقد اتضح أن هناك الكثير من الفوائد المحتملة لدمج هذا المشروب في النظام الغذائي، وهذا يعتمد على نوع عصير البرتقال الذي تشربه، وعدد مرات شربه، وحالتك الصحية.

وبعيدا عن الضرر المحتمل للعصير في ظروف محددة، فإن هناك العديد من الإيجابيات التي يمكن لتضمين عصير البرتقال في النظام الغذائي بشكل منتظم أن يوفرها للجسم:

1- ستحصل على جرعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن:

وفقا لأمندا أ. كوسترو ميلر، أحد أعضاء المجلس الاستشاري لـ Fitter Living، فإن شرب عصير البرتقال يتميز بالعديد من الفوائد الغذائية تماما مثل تناول البرتقال. وتشير أيضا إلى أن بعض العلامات التجارية تعزز عصيرها بمغذيات أخرى أيضا.

وقالت: “عصير البرتقال غني بفيتامين سي (كوب واحد منه يحتوي على حوالي 67% من الحصة الغذائية الموصى بها للبالغين يوميا)، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، وكمية صغيرة من المغنيسيوم”.

وإذا اخترت شرب عصير البرتقال المدعم بالكالسيوم وفيتامين دي، ستجني مزايا صحية إضافية أيضا. ولاحظت ليندسي كين، مديرة قسم التغذية في Sun Basket، أن هذه العناصر الغذائية تعمل معا لدعم صحة العظام.

2- منح الجهاز المناعي دفعة قوية:

تقول ميلر: “هناك حاجة إلى تناول منتظم ومتسق لفيتامين سي لدعم المناعة الجيدة، ويمكن أن يكون عصير البرتقال جزءا من تناول فيتامين سي”.

وأضافت أن فيتامين سي لا يعمل فقط على تعزيز وظيفة المناعة ولكنه أيضا مضاد قوي للأكسدة. وتشرح: “لن أقول إن شرب عصير البرتقال سيكون مسؤولا عن الوقاية من نزلات البرد أو الأمراض الأخرى، لكنه سيزيد من حالة مضادات الأكسدة التي ستدعم نظام المناعة القوي”.

3- قد تبدو بشرتك أكثر شبابا:

تلعب مضادات الأكسدة الأساسية في عصير البرتقال دورا رئيسيًا في دعم صحة الجلد، ووفقا لكين، فإنه يلعب دورا مهما في تكوين الكولاجين، وهو البروتين الذي يمكنه تقليل التجاعيد المرئية وتحسين مرونة الجلد.

4- لن تشعر بالشبع كما تشعر عند تناول برتقالة:

تحتوي حبة من البرتقال على نحو 4.3 غ من الألياف، بينما يحتوي كوب واحد من عصير البرتقال على حوالي 0.2 غ فقط ، ما يعني أنه يهضم بسرعة أكبر.

5- قد يرفع نسبة السكر في الدم:

قد يكون هذا مفاجئا، لكن برتقالة صغيرة تحتوي فقط على 9 غ من السكر. ومن ناحية أخرى، يحتوي متوسط ​​كوب عصير البرتقال على 21غ من السكر.

وأحد أسباب هذا التناقض هو أن عصير البرتقال هو شكل مركّز من الفاكهة. لكن الخبراء يشيرون إلى أن بعض العلامات التجارية تضيف أيضا السكر المكرر إلى عصيرها، والذي لا يزيد محتوى السعرات الحرارية فحسب، بل يزيد أيضا من احتمالية ارتفاع نسبة السكر في الدم (اعتمادا على الكمية التي تستهلكها).

وفي النهاية، يتفق الخبراء على أن الفوائد الصحية لشرب عصير البرتقال تفوق بكثير أي أضرار محتملة.