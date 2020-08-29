10 وظائف مهددة بالاختفاء خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

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يتوقع خبراء الموارد البشرية أن يفقد سوق العمل العالمي حوالي 75 مليون وظيفة لصالح “الروبوتات” وذلك خلال السنوات القريبة القادمة.

وفي السياق، نشر المستشار الإعلامي ماجد بن جعفر الغامدي، عبر حسابه في “تويتر” إنفوجرافيك كشف من خلال عن 10 وظائف من المتوقع أن تختفي خلال العشر سنوات المقبلة.

ومن هذه الوظائف المهددة بالاختفاء خلال 10 سنوات ما يلي:

– سائق سيارة الأجرة

– منسق تأجر السيارات

– الصراف (الكاشر)

– الصيدلي

– موظف توزيع الصحف

– ضباط المرور في الميدان

– وكلاء السياحة (السفر)

– المراسل الصحفي

– المسوقون عبر الهاتف

– العمال على خط الإنتاج