الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

10 وظائف مهددة بالاختفاء خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

10 وظائف مهددة بالاختفاء خلال 10 سنوات (إنفوجراف)
0

تواصل – فريق التحرير:

يتوقع خبراء الموارد البشرية أن يفقد سوق العمل العالمي حوالي 75 مليون وظيفة لصالح “الروبوتات” وذلك خلال السنوات القريبة القادمة.

وفي السياق، نشر المستشار الإعلامي ماجد بن جعفر الغامدي، عبر حسابه في “تويتر” إنفوجرافيك كشف من خلال عن 10 وظائف من المتوقع أن تختفي خلال العشر سنوات المقبلة.

ومن هذه الوظائف المهددة بالاختفاء خلال 10 سنوات ما يلي:

– سائق سيارة الأجرة

– منسق تأجر السيارات

– الصراف (الكاشر)

– الصيدلي

– موظف توزيع الصحف

– ضباط المرور في الميدان

– وكلاء السياحة (السفر)

– المراسل الصحفي

– المسوقون عبر الهاتف

– العمال على خط الإنتاج

الصورة

مواد ذات صلة

ينبع.. الهيئة الملكية تعلن عن وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء

ينبع.. الهيئة الملكية تعلن عن وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء

إعلان نتائج القبول النهائي لمديرية الدفاع المدني على رتبة «جندي»

إعلان نتائج القبول النهائي لمديرية الدفاع المدني على رتبة «جندي»

«الطيران المدني» تعلن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات

«الطيران المدني» تعلن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات

الجبيل.. جمعية تحفيظ القرآن تعلن توفر 100 وظيفة معلم بدوام جزئي

الجبيل.. جمعية تحفيظ القرآن تعلن توفر 100 وظيفة معلم بدوام جزئي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>