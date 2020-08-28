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قصة مؤلمة.. أم تُفجع باختطاف طفلها بعد ساعات من ولادته بالجوف.. وامرأة مجهولة تثير الشك

قصة مؤلمة.. أم تُفجع باختطاف طفلها بعد ساعات من ولادته بالجوف.. وامرأة مجهولة تثير الشك
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تواصل – فريق التحرير: 

فُجعت أم باختطاف مولودها عقب ولادتها له بأحد المستشفيات بمنطقة الجوف، رغم دخوله الحضّانة لاستكمال علاجه.

وكشفت أسرة الرضيع يوسف الرضوانتفاصيل الساعات الأخيرة التي سبقت اختطافه بعد ولادته في مستشفى بالجوف، وفقًا لحلقة ببرنامج “ما لم تر” على قناة “ام بي سي”،أوضح والد الطفل مرزوق السرحاني أن الأمور كانت تسير على النسق الاعتيادي للولادة، حيث أُجريت عملية للأم بعد ملاحظة ضعف نبضات القلب للجنين، وتم وضع الطفل في الحضانة، بعد رؤيته والاطمئنان عليه.

وفوجئ الأب باليوم التالي لولادة رضيعه باستفسار المستشفى له عما إذا كان قد أخذ الطفل من الحضانة أم لا، ليعرف أن يوسف قد اختفى من المستشفى، فهرع على الفور إلى المستشفى ليقف على الأمر،

وأشار إلى أنه بعد استدعاء الشرطة، تم التحقيق مع الممرضات، لتسرد إحداهن واقعة مثيرة للشك حول امرأة مجهولة طلبت الحصول على الطفل لتريه لأمه، مؤكدًا أن الممرضات رفضن طلبها بشأن الطفل مرتين، قبل أن تتمكن في المرة الثالثة من خطف الطفل. 

وقالت الأم، فخرية السرحاني، إنها رأت الطفل لمرة واحدة عندما طلبت من إحدى الممرضات جلب الطفل لها لرؤيته، مشيرة إلى أنها لبَّت لها طلبها، ثم أخذته منها بعد دقائق معدودة. 

وأوضحت أنها لم تعلم بأمر اختطاف الطفل إلا بعدما جاء الأب ليسرد لها ما دار مع إدارة المستشفى، ليؤكد لها أن الطفل قد اختُطف.

  

 

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