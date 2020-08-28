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استشاري يحذر من تصرف خاطئ يؤدي إلى حدوث مضاعفات لدي مرضى «السكري»

استشاري يحذر من تصرف خاطئ يؤدي إلى حدوث مضاعفات لدي مرضى «السكري»
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تواصل- فريق التحرير:

حذر استشاري الباطنية والغدد الصماء والسكري ناصر الجهني، من تصرف خاطئ لمرضى السكري من النوع الثاني يؤدي إلى حدوث مضاعفات ببعض أعضاء الجسم.

وقال ” الجهني” في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”: “إن البعض للأسف يهمل في علاج السكري من النوع الثاني لأنه لا يشعر بأعراض أو يشعر بأعراض خفيفة”.

وأضاف: “يقوم المريض بإيقاف الأدوية من نفسه ولا يتبع الحمية الغذائية ولا يتابع مع الطبيب إلا بعد سنوات، وذلك بعد حدوث المضاعفات المزمنة لداء السكري على القلب أو الكلى أو العينين أو الأعصاب وبعدها قد يصعب العلاج”.

 

 

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