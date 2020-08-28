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«التجارة» تُشهر بمواطن ومقيم مُدانين بجريمة التستر في التطوير العقاري

«التجارة» تُشهر بمواطن ومقيم مُدانين بجريمة التستر في التطوير العقاري
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تواصل- فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة أمس (الجمعة)، بمواطن ومقيم من الجنسية المصرية بعد صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط التطوير العقاري بمدينة الرياض عبر الشركة المسجلة باسم المواطن.

ونشرت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع” تويتر” ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري للمتستر ومنعه من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.

 وشمل الحكم  إبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

 

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