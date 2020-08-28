الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الزعاق» يتوقع تحسن درجات الحرارة تدريجياً الأسبوع المقبل (فيديو)

«الزعاق» يتوقع تحسن درجات الحرارة تدريجياً الأسبوع المقبل (فيديو)
0

تواصل- فريق التحرير:

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، الدكتور خالد الزعاق، أن تشهد حالة الطقس في المملكة تحسناً في الأجواء ليلاً خلال الأسبوع القادم.

وقال في مقطع نشره على حسابه الرسمي بموقع” تويتر” إن دخول موسم سهيل الذي يبدأ الأسبوع المقبل، يصحبه تحسن في درجات الحرارة تدريجيا مع مرور الأيام، أي تكون الأجواء صيفية ولكن أقل من السابق.

وأضاف: “الأجداد قالوا  إذا دخل موسم “سهيل” يبرد آخر الليل”.

وأوضح أن أول موسم “سهيل” يسمي “القويضة”، ويكون فيه الشعور بدرجات الحرارة أقل في فصل الصيف.

 

 

 

 

 

 

مواد ذات صلة

«البنوك» تنصح بـ3 خطوات حال حدوث مشكلة أثناء استخدام الصراف الآلي

«البنوك» تنصح بـ3 خطوات حال حدوث مشكلة أثناء استخدام الصراف الآلي

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 1069 إصابة جديدة و1148 حالة تعافي و28 وفاة

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 1069 إصابة جديدة و1148 حالة تعافي و28 وفاة

«توكلنا» يوضح سبب عدم ظهور أيقونة منصة «مدرستي» لدى بعض المستخدمين

«توكلنا» يوضح سبب عدم ظهور أيقونة منصة «مدرستي» لدى بعض المستخدمين

متحدث «التحالف»: تدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة

متحدث «التحالف»: تدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>