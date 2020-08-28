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إليك.. أفضل طريقة لتقطيع الخضروات للاستفادة من قيمتها الغذائية

إليك.. أفضل طريقة لتقطيع الخضروات للاستفادة من قيمتها الغذائية
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تواصل- فريق التحرير:

تعد الخضروات من أهم الأطعمة التي تزود الجسم بالكثير من العناصر الغذائية، لكن هناك طريقة لتقطيع الخضروات للاستفادة من قيمتها الغذائية.

وفيما يلي بعض النصائح المفيدة من اختصاصية التغذية غاريما جويال للحفاظ على العناصر الغذائية عند تقطيع الخضار أو تقشيرها، بحسب ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:

غسل الخضار جيداً

الغسل قبل التقطيع أو التقشير هو الطريقة الصحيحة ليس فقط لإزالة الأوساخ والبكتيريا الضارة الموجودة على الطبقة الخارجية للخضروات، ولكن أيضاً للاحتفاظ بجميع الفيتامينات الموجودة فيها. قد يؤدي غسل الخضار بعد تقطيعها أو تقشيرها إلى فقدان الفيتامينات المفيدة القابلة للذوبان في الماء.

لا تستخدمي سكيناً غير حاد

أشارت العديد من الدراسات إلى أن الخضار قد تتلف إذا تم تقطيعها بسكين غير حاد. من المرجح أن يتسبب السكين غير الحاد بأضرار غير مرغوب بها أكثر من السكين الحاد. تجعل شفرة السكين غير الحادة، الخضار أكثر عرضة لتسرب الإلكتروليت والبوتاسيوم والكالسيوم. ويؤدي هذا التسرب بدوره إلى زيادة إنتاج الروائح الكريهة.

التقشير

يوصي الخبراء بتقشير الخضار بطريقة تكون فيها القشرة رفيعة جداً، كيلا تفقد المحتوى المفيد من العناصر الغذائية. ويُنصح باستخدام أداة تقشير خاصة وعدم استخدام السكين في التقشير لصعوبة التحكم بسماكة القشرة.

طريقة التقطيع

يوصي الخبراء بتجنب تقطيع الخضار بشكل ناعم جداً، لأن طريقة التقطيع هذه تجعل الخضروات المفرومة أكثر عرضة للتلف السريع، إضافة إلى فقدانها رطوبتها ولونها الطبيعي، وبالتالي تقليل محتواها الغذائي.

عدم تقشير بعض الخضروات بالكامل

حاول ألا تقشر الخضار بالكامل واحتفظ ببعض القشرة للحصول على أقصى استفادة من بعض الخضروات ذات القشرة الصالحة للأكل مثل الخيار والطماطم والبطاطس.

 

 

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