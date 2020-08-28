لمن يعانون من التهاب المفاصل.. تناول هذا العنصر الغذائي بانتظام لتخفيف الآلام

تواصل – وكالات

يعد التهاب المفاصل حالة شائعة يمكن أن تصيب الأشخاص من جميع الأعمار، وفقا لإدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS.

وبحسب “روسيا اليوم”، يُعتقد أن إضافة المزيد من البصل بانتظام إلى نظامك الغذائي، يمكن أن يساعد في الحماية من هذه الحالة.

ويمكن أن يؤدي ألم التهاب المفاصل إلى عدد من الأعراض المنهكة، التي قد يرغب المرضى في محاولة تجنبها.

وقد تجعل هذه الحالة الحياة أكثر صعوبة عند القيام بمهام يومية بسيطة، لذا ينبغي استشارة الطبيب في أسرع وقت ممكن، لمحاولة إيجاد علاج لتخفيف الألم.

ويعتبر البصل أحد أفضل العلاجات الطبيعية لآلام المفاصل، وفقا لمركز أمراض الروماتيزم في نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف المركز، أن للبصل خصائص “معززة للمناعة” تساعد على وجه التحديد في تخفيف آلام التهاب المفاصل.

وزعم أن مرضى التهاب المفاصل الذين يتناولون أكبر قدر من البصل، يشهدون عددا منخفضا من النوبات المؤلمة.

وقال خبراء المركز: “بينما يستعصي علاج التهاب المفاصل على العلم الطبي، هناك العديد من العلاجات الفعالة لهذه الحالة. ومن أهم هذه العوامل تجنب الأطعمة التي تؤدي إلى تفاقم آلام المفاصل وتناول الأطعمة التي تقللها. الثوم والبصل محملين بخصائص تقوي المناعة، وأظهرت الدراسات أن أولئك الذين يتناولون أطعمة غنية بالثوم والبصل، تظهر عليهم علامات أقل من التهاب وآلام المفاصل.”

ويمكنك أيضا تقليل خطر الإصابة بأعراض التهاب المفاصل، عن طريق تناول المزيد من البروكلي، كما يُزعم.

ويُعتقد أن البروكلي يحتوي على مركب معين – يُعرف باسم سلفورافان – يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

وتحتوي الخضروات أيضا على الكثير من الكالسيوم، وهو معدن رئيسي لتعزيز قوة عظامك. ومن المرجح أن يستفيد مرضى هشاشة العظام من تناول المزيد من البروكلي.