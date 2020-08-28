الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«هيئة النقل»: لا يجوز إلزام «مستأجري السيارات» بالتوقيع على أي أوراق أو سندات

«هيئة النقل»: لا يجوز إلزام «مستأجري السيارات» بالتوقيع على أي أوراق أو سندات
0

 

تواصل –  فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للنقل أنه لا يحق لمكاتب تأجير السيارات إلزام المستأجرين بالتوقيع على أي أوراق ملحقة بالعقد أو سندات لأمر.

وعبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أوضحت الهيئة أن متطلبات إتمام عملية التأجير هي إثبات الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين إو الإقامة للوافدين أو جواز السفر للزوار، إضافة إلى رخصة القيادة والبطاقة التأمينية وتطابق شروط التغطية التأمينية.

وتابعت الهيئة تأكيدها أن أي اشتراط مستندات عدا ذلك يعد مخالفة تدعو للإبلاغ عنها على رقم 938 لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها.

 

مواد ذات صلة

مبادرة لتمديد المهل المحددة لتنفيذ اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع

مبادرة لتمديد المهل المحددة لتنفيذ اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع

بدء صرف مخصصات الدفعة الثانية لدعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب

بدء صرف مخصصات الدفعة الثانية لدعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب

ضبط مخالفات وممارسات عشوائية للشاحنات والمعدات الثقيلة بالرياض (صور)

ضبط مخالفات وممارسات عشوائية للشاحنات والمعدات الثقيلة بالرياض (صور)

بالتعاون مع 5 جهات حكومية.. حملة لضبط المخالفات في نشاط تأجير السيارات (صور)

بالتعاون مع 5 جهات حكومية.. حملة لضبط المخالفات في نشاط تأجير السيارات (صور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة