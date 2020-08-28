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هل تأثرت إنتاجية الموظفين بـ”العمل من المنزل”؟.. استطلاع يوضح رأي أصحاب الأعمال

هل تأثرت إنتاجية الموظفين بـ”العمل من المنزل”؟.. استطلاع يوضح رأي أصحاب الأعمال
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تواصل – فريق التحرير: 

أظهر مسح حديث أن 94% من أصحاب العمل يرون أن الإنتاجية لم تتأثر بعمل الموظفين من المنزل، وذلك وفقاً لاستطلاع أجرته شركة “ميرسر” للموارد البشرية ونقلته شبكة “سي إن إن“.

واستطلع المسح آراء 800 من أرباب العمل، وأظهر أن 67% منهم أكدوا على أن إنتاجية الموظفين ارتفعت خلال فترة العمل من المنزل، بينما يرى 27% أنها كانت أعلى قبل الجائحة.

وشدد 83% من المدراء على أنهم يعتزمون وضع مزيد من سياسات العمل المرن مثل السماح للمزيد من الأفراد بالعمل من المنزل أو تمكين الموظفين من تعديل جدولهم.

ويتوقع 73% من المدراء بأن يواصل نحو ربع الموظفين أو أكثر العمل عن بعد حتى بعد انتهاء أزمة وباء “كورونا”، وهو ما يمثل ارتفاعاً حاداً عن مستويات ما قبل الأزمة حينما بلغت تلك النسبة 30%.

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