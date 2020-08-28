«أمازون» تطلق ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بمشاهدة “المفروشات” قبل شرائها

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أطلقت شركة أمازون أداة جديدة للواقع المعزز تتيح لك معرفة شكل المفروشات في منزلك قبل شرائها.

وتعتمد ميزة التطبيق الجديدة على الصور التي التقطها المستخدم، لتتيح له وضع عناصر متعددة من الأثاث افتراضياً في غرف المنزل.

وتسمى الميزة الجديدة “ديكور الغرفة” وتعتمد على أداة Amazon AR View التي تتيح للمستخدم وضع عناصر فردية معينة في الغرفة.

وتقول أمازون إن الميزة الجديدة توفر صوراً عالية الجودة، بالإضافة إلى الاستفادة من رؤية كيف ستبدو عمليات الشراء المحتملة المتعددة. كل ما عليك فعله هو التقاط صورة للغرفة التي اخترتها والبدء في إضافة العناصر إليها.

ويمكن اختبار الكثير من الأثاث من أمازون، وبعض بائعي الجهات الخارجية باستخدام هذه الميزة، ويتم إضافة عناصر جديدة إلى القائمة بشكل دائم.

وإذا كان لديك تطبيق أمازون على هاتف آيفون، فتأكد من تحديثه للحصول على ميزة Room Decorator

ومن المتوقع أن يحصل عليها جميع المستخدمين في غضون أسابيع، ولا توجد حالياً أي معلومات عن موعد توفرها لمستخدمي هواتف أندرويد، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.