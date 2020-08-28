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دراسة طبية تكشف عن الفئة العمرية الأكثر وفاة بفيروس كورونا

دراسة طبية تكشف عن الفئة العمرية الأكثر وفاة بفيروس كورونا
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت دراسة طبية حديثة أنالرجال المسنين أكثر عرضة لأن يسقطوا ضحية لفيروس كورونا مرض”كوفيد-19″ أو أن يتوفوا بسببه، مقارنة بنساء من العمر نفسه.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية” يشكل هذا التفاوت حيرة لدى الباحثين، وسط تساؤلات حول السبب الذي يجعل النساء أقل تأثرا بالمرض مقارنة بالرجال، بحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز“.

وركزت الدراسة الأولى من نوعها، على أداء الجهاز المناعي لدى الجنسين عند التعرض لعدوى من الخارج.

وأظهرت النتائج أن استجابة الجهاز المناعي لدى الرجل أضعف من استجابة جسم المرأة، عند التصدي لفيروس كورونا المستجد، المسبب لوباء كوفيد-19.

وأوردت الدراسة أن الرجال، ولاسيما الذين تجاوزوا الستين من العمر، يحتاجون أكثر إلى لقاح حتى يحموا أنفسهم من الإصابة بالعدوى.

وأكد الباحث في جامعة ييل الأميركية، أكيكو إيواساكي، وهو المشرف على الدراسة، أن الإصابة بالعدوى لا تؤدي إلى الاستجابة المناعية المطلوبة والملائمة لدى الرجل، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

 

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