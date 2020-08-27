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موسكو والرياض تحددان موعد تسهيل إجراءات التأشيرة

موسكو والرياض تحددان موعد تسهيل إجراءات التأشيرة
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تواصل – وكالات:

كشفت وزارة الخارجية الروسية عن موعد تسهيل إجراءات التأشيرة بين موسكو والرياض.

وقالت الخارجية إن موسكو والرياض ستبدآن في تيسير إجراءات منح التأشيرات لمواطني البلدين اعتبارًا من 30 أغسطس الحالي.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، الخميس: “ابتداء من 30 أغسطس ستدخل مذكرة التفاهم بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة المملكة العربية السعودية للتأشيرات لمواطني البلدين حيز التنفيذ. تم التوقيع على المذكرة في الرياض في 14 أكتوبر 2019”.

تجدر الإشارة إلى أن المذكرة تنص على إصدار تأشيرات سياحية متعددة الاستخدام لمدة تصل إلى ستة أشهر لمواطني البلدين، وتأشيرات خاصة متعددة الاستخدام لمدة تصل إلى عام واحد، بالإضافة إلى تأشيرات دخول متعددة خاصة وإنسانية، لمدة تصل إلى 5 سنوات.

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