وزير التعليم يناقش استضافة المملكة لبطولة العالم المدرسية لكرة القدم

07:45

«فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا».. تلاوة خاشعة للشيخ «خالد المهنا» من صلاة الفجر