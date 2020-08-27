الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وزير التعليم يناقش استضافة المملكة لبطولة العالم المدرسية لكرة القدم

وزير التعليم يناقش استضافة المملكة لبطولة العالم المدرسية لكرة القدم
0

تواصل – فريق التحرير:

ترأس حمد آل الشيخ، وزير التعليم⁩ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، مساء أمس الاجتماع الثالث للمجلس، لمناقشة استضافة المملكة لبطولة العالم المدرسية لكرة القدم.

وناقش وزير التعليم أيضا استكمال النسخة الثانية لدوري المدارس، وتطوير الرياضة المدرسية ودورها في المجتمع.

 

 

مواد ذات صلة

توجيه مهم من التعليم للطلاب قبل بداية اليوم الدراسي

توجيه مهم من التعليم للطلاب قبل بداية اليوم الدراسي

«التعليم» توجه الطلاب لتحميل تطبيق «تيمز».. رابط التحميل

«التعليم» توجه الطلاب لتحميل تطبيق «تيمز».. رابط التحميل

«التعليم»: حضور المعلمين يوم واحد أسبوعياً للرد على استفسارات أولياء الأمور

«التعليم»: حضور المعلمين يوم واحد أسبوعياً للرد على استفسارات أولياء الأمور

بالفيديو.. تقني يوضح أسهل طريقة لتفعيل منصة «مدرستي» عبر «توكلنا»

بالفيديو.. تقني يوضح أسهل طريقة لتفعيل منصة «مدرستي» عبر «توكلنا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>