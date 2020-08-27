وزير التعليم يناقش استضافة المملكة لبطولة العالم المدرسية لكرة القدم

تواصل – فريق التحرير:
ترأس حمد آل الشيخ، وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، مساء أمس الاجتماع الثالث للمجلس، لمناقشة استضافة المملكة لبطولة العالم المدرسية لكرة القدم.
وناقش وزير التعليم أيضا استكمال النسخة الثانية لدوري المدارس، وتطوير الرياضة المدرسية ودورها في المجتمع.
#وزير_التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية يترأس اليوم الاجتماع الثالث للمجلس؛ لمناقشة استضافة المملكة لبطولة العالم المدرسية لكرة القدم، واستكمال النسخة الثانية لدوري المدارس، وتطوير الرياضة المدرسية ودورها في المجتمع.pic.twitter.com/qxM1w0IdrP
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)August 27, 2020