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«الجمارك» تعلن السماح بدخول الشاحنات للمملكة من جميع الدول

«الجمارك» تعلن السماح بدخول الشاحنات للمملكة من جميع الدول
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمارك، اليوم الخميس، أنه تم السماح بدخول الشاحنات القادمة للمملكة والعابرة لأراضيها (الترانزيت) من جميع الدول، وذلك تخفيفا للإجراءات الاحترازية في المنافذ البرية.

ويأتي القرار تنفيذاً للأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على ما رآه مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وذلك بمناسبة تخفيف تلك الإجراءات الاحترازية.

ويشمل القرار تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية التي تطبقها الدول الأخرى على سائقي الشاحنات القادمة من المملكة (وفق مبدأ المعاملة بالمثل).

ويتضمن القرار الاكتفاء بتقييم وجود أعراض اشتباه بإصابة سائقي الشاحنات بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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