الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الطيران المدني» تمنح مطار أبها الرخصة الدولية

«الطيران المدني» تمنح مطار أبها الرخصة الدولية
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني رخصة التشغيل الدولي لمطار أبها واعتماده مطاراً دولياً حتى فبراير 2023، وذلك بعد تطبيق الاشتراطات والأنظمة حسب المعايير المنصوص عليها في المنظمة الدولية للطيران المدني «الإيكاو».

وتسهم شهادة الترخيص الدولي في تحقيق المزيد من المزايا من بينها:

– رفع قيمة المطار السوقية.

– استقبال رحلات دولية من جميع أنحاء العالم.

– جذب شركات الطيران الوطنية والأجنبية.

يذكر أنه وبموجب اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني الجزء (139)، ونظام الطيران المدني السعودي يسمح بتشغيل المطار وفق الإجراءات التشغيلية والشروط المنصوص عليها في دليل المطار ومعلوماته المنشورة في نظام الطيران السعودي.

مواد ذات صلة

«الطيران المدني» تكشف حقيقة استئناف الرحلات الدولية

«الطيران المدني» تكشف حقيقة استئناف الرحلات الدولية

«الخطوط السعودية»: جميع الرحلات الدولية لا تزال معلقة حتى إشعار آخر

«الخطوط السعودية»: جميع الرحلات الدولية لا تزال معلقة حتى إشعار آخر

«الطيران المدني»: لجان مختصة تدرس استئناف الرحلات الدولية

«الطيران المدني»: لجان مختصة تدرس استئناف الرحلات الدولية

توضيح مهم من «الخطوط السعودية» بشأن موعد عودة الرحلات الدولية

توضيح مهم من «الخطوط السعودية» بشأن موعد عودة الرحلات الدولية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة