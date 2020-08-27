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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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«البيئة» تدشن 4 خدمات إلكترونية جديدة

«البيئة» تدشن 4 خدمات إلكترونية جديدة
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تواصل – فريق التحرير:

دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة لخدمة مستفيدي الوزارة.

وقام نائب وزير البيئة منصور المشيطي بتدشين الخدمات الإلكترونية الجديدة، وهي أربع خدمات موجهة للمستفيدين من خدمات الوزارة وللعاملين فيها على النحو التالي:

– دليل الخدمات الإلكترونية التفاعلي

– البوابة الجيومكانية الرقمية

– منصة “سعودي جاب” الخاصة بالممارسات الزراعية الجيدة

– تطبيق “برق بلس” الذي يمكّن التنفيذيين وقيادات الوزارة من الاطلاع على المعاملات وإحالتها وتوقيعها إلكترونياً.

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