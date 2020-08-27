إليك.. حيلة تساعد على الشعور بـ«الشبع» لإنقاص الوزن

تواصل – وكالات:

شاركت خبيرة تغذية أسترالية طريقة بسيطة لخداع الدماغ، للشعور بالشبع، بفضل وعاء أو طبق أصغر من المعتاد.

ونشرت ريبيكا غوثرون مقطع فيديو على إنستغرام يظهر للمشاهدين “الحيلة” وكيف تطبقها عندما تتناول وجبة الفطور.

و قالت ريبيكا “إذا كنت تواجه صعوبة في التحكم في شهيتك أو تتناول الكثير من الطعام، فجرب هذه الحيلة البسيطة، ضع وجباتك في أطباق وأوعية أصغر. فعلى سبيل المثال يحتوي هذان الوعاءان على نفس الكمية من الطعام، لكن الوعاء الأصغر يبدو كأنه يحتوي على كمية أكبر”.

وعندما تستخدم أوعية وأطباق أصغر، فإنك تأكل كميات أقل دون وعي، لكنك تشعر بالشبع والرضا، ويعتقد الدماغ أن الوعاء الأصغر يحتوي على طعام أكثر حيث يبدو ممتلئاً بشكل أكبر.

وفي وقت سابق، أوضحت ريبيكا كيفية ملء أطباقك بكمية مناسبة من الطعام لتجنب زيادة الوزن، وقالت إنه يجب ملء نصف الأطباق بمزيج من الخضروات الملونة المختلفة الغنية بالفيتامينات والمعادن، التي تشكل أساس أي نظام غذائي متوازن ومغذي.

ويجب تقسيم النصف الآخر بالتساوي بين الكربوهيدرات “بطيئة الاحتراق” مثل الأرز أو المعكرونة أو البطاطس، والبروتينات مثل اللحوم والأسماك والبيض أو الفاصولياء. ويجب أن تكون الكربوهيدرات بحجم قبضة اليد تقريباً، بينما يجب أن تكون البروتينات بحجم راحة اليد.

كما يجب تعزيز الوجبة بملعقة أو ملعقتين كبيرتين من الدهون الصحية، مثل الأجبان أو الأفوكادو أو المكسرات أو البذور، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.