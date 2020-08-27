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بالفيديو.. تقني يوضح أسهل طريقة لتفعيل منصة «مدرستي» عبر «توكلنا»

بالفيديو.. تقني يوضح أسهل طريقة لتفعيل منصة «مدرستي» عبر «توكلنا»
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح الخبير في مجال التقنية عبد الله السبيعي، طريقة تفعيل منصة “مدرستي” عبر تطبيق توكلنا.

وقال السبيعي في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”: إن كثيراً من أولياء الأمور يواجهون مشكلة في تفعيل المنصة عبر “توكلنا”.

ونصح بضرورة تفعيل “مدرستي” عبر رابط “توكلنا” وليس عبر التطبيق المحمل على الهاتف الذكي.

لمعرفة طريقة التفعيل اتبع الخطوات الموجودة في الفيديو أدناه:

 

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