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الحكم بالسجن مدى الحياة دون عفو ​​مشروط لمُنفذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا

الحكم بالسجن مدى الحياة دون عفو ​​مشروط لمُنفذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا
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تواصل- وكالات:

أصدرت محكمة نيوزيلندية حكما بالسجن مدى الحياة دون عفو ​​مشروط على رجل قتل 51 من المصلين في إطلاق النار على مسجدين بنيوزيلندا.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية” أن الحكم الصادر ضد القاتل هو الأول الذي يتم إصداره في نيوزيلندا.

واعترف برينتون تارانت، وهو أسترالي يبلغ من العمر 29 عاما، بما مجموعه 51 تهمة قتل و40 تهمة شروع في القتل وتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي خلال إطلاق النار العام الماضي على مسجدين في كرايستشيرش والذي بثه مباشرة على فيسبوك.

وقال قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر في كرايستشيرش إن الحكم بمدة محددة لن يكون كافيا.

وأضاف لدى إصداره الحكم: “جرائمك تنضح بشر هائل لدرجة أنه حتى لو تم احتجازك حتى وفاتك فلن تستنفد متطلبات العقوبة والإدانة”.

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