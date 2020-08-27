ما حكم منع الأبناء من زيارة الوالدين كبار السن تفادياً للإصابة بـ«كورونا»؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد الخثلان، حكم منع الأبناء من زيارة الوالدين كبار السن تفادياً للإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال الخثلان في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن هذا الأمر يخضع لرأي الطبيب المختص، فلو رأى الطبيب أن زيارة الوالدين خطر على صحتهما لضعف مناعتهما فيكتفي الأبناء بالاتصال بهما هاتفياً.

وأضاف أنه لو رأى الطبيب أنه لا بأس من زيارة الوالدين بشرط عدم السلام عليهما أو تقبيلهما والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي، فلا يجوز لأي شخص منع الأبناء من زيارة والديهم.

وشدد على أنه لا ينبغي للشخص أن يجتهد في أمر كهذا وإنما يرجع للمختصين، مبيناً أن بعض الناس لديهم وسوسة زائدة واحتراز مبالغ فيه وهذا قد يؤثر على نفسية الوالدين.