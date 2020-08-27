الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

4 طرق لتقييم الطلاب عبر منصة «مدرستي».. تعرّف عليها

4 طرق لتقييم الطلاب عبر منصة «مدرستي».. تعرّف عليها
0

تواصل – فريق التحرير

كشفت وزارة التعليم، مؤخرًا، عن الآلية التي سيتم الاعتماد عليها في تقييم الطلاب عبر منصة مدرستي.

وقالت الوزارة إن تقييم الطالب على المنصة يتم من خلال:

1- اختبارات إلكترونية دورية يتم رفعها على المنصة من قبل المعلم.

2- ما تم إنجازه من الأنشطة والمهام الأدائية المرفوعة للطالب.

3- حضور الحصص الدراسية الافتراضية.

4- مشاركة الطالب الفعالة مع المعلم والزملاء والتزامه بآداب السلوك الرقمي.

ولفتت الوزارة، إلى أن الطالب يمكن أن يطلع على أدائه من خلال التقارير التي توفرها له المنصة.

الأنشطة التعليمية عبر المنصة

وأضافت الوزارة أنه يمكن للطلاب القيام بجميع الأنشطة التعليمية التزامنية وغير التزامنية باستخدام أدوات التعليم الإلكتروني عبر المنصة مثل المشاركة مع الزملاء والمعلم، وحل الواجبات الإلكترونية وتسليمها إلكترونياً، والمشاركة في حلقات النقاش مع المعلم ومنسوبي المدرسة، والتواصل مع المعلم عبر البريد الإلكتروني وغرف المعلمين.

وأشارت إلى أن المنصة تحتوي على مصادر تعليمية متنوعة مثل فيديوهات مرئية وكرتونية وواقع معزز ومصادر ثلاثية الأبعاد وقصص وكتب تربوية وبرامج مايكروسوفت أوفيس 365، ومصادر تعليمية يتم من خلالها تعليم اللغة الإنجليزية، كما تحتوي على نادٍ للرياضيات، وبنك لأكثر من 100 ألف سؤال إلكتروني محكّم للمقررات الدراسية كافة.

 

 

مواد ذات صلة

«التعليم» توضح سبب عدم ظهور بيانات بعض الطلاب في «منصة مدرستي»

«التعليم» توضح سبب عدم ظهور بيانات بعض الطلاب في «منصة مدرستي»

الخطوات بالتفصيل.. طريقة الحصول على اسم المستخدم في منصة «مدرستي» (إنفوجراف)

الخطوات بالتفصيل.. طريقة الحصول على اسم المستخدم في منصة «مدرستي» (إنفوجراف)

جامعة أم القرى تعلن مواعيد تسجيل المواد الدراسية للفصل الأول

جامعة أم القرى تعلن مواعيد تسجيل المواد الدراسية للفصل الأول

الأمير «مشعل بن ماجد» يطلع على استعدادات «تعليم جدة» لانطلاقة العام الدراسي الجديد

الأمير «مشعل بن ماجد» يطلع على استعدادات «تعليم جدة» لانطلاقة العام الدراسي الجديد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>