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تعرّف على غرامة مخالفة إشعال النيران وتدخين «الشيشة» في الأماكن العامة

تعرّف على غرامة مخالفة إشعال النيران وتدخين «الشيشة» في الأماكن العامة
ممنوع الشيشة
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تواصل- فريق التحرير:

أكد رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي، أنه يُمنع استخدام الشيشة وإشعال النار في الأماكن العامة والحدائق والمنتزهات بأمر من البلدية؛ وذلك حرصاً على سلامة وصحة مرتاديها والممتلكات العامة.

ووفقاً لـ”الوطن”، أوضح” الزايدي” أن ارتكاب الشخص لمثل هذه الأفعال يُعرّض نفسه لغرامة مالية قدرها 1000 ريال.

وأكد أن مراقبي البلدية يقومون بالتنبيه قبل تطبيق الإجراءات النظامية، إضافة إلى وجود لوحات إرشادية بالمواقع تُبين ذلك.

وأضاف أن البلدية حرصت على تقديم أفضل الخدمات للمتنزهين وخصصت مواقع للشواء، من أجل المحافظة على الأماكن العامة.

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