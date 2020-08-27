تعميم مهم من «العدل» للمحاكم بشأن قضايا تملك العقارات

تواصل- فريق التحرير:

أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، تعميماً مهما، لجميع محاكم المملكة بعدم النظر في إجراء أي تعديل أو إضافة أو أي إجراء آخر على جميع حجج الاستحكام المرفوعة للمحكمة العليا، إلا بعد موافقة من لجان التملك في الهيئة العامة لعقارات الدولة.

ووفقاً لـ”الوطن”، فإن التعميم يقضي بألا تستقبل المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وينطبق ذلك على جميع الصكوك الصادرة قبل تاريخه، ويحتاج إلى إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أيا كان نوع هذه الإجراءات.

وأشار التعميم إلى أن إضافة البيانات الناقصة إلى الصكوك الصادرة قبل الأمر المشار إليه التي لا يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، تكون من خلال تقديم أصحابها إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة

وأوضح أنه في حال اكتمال مسوغات الطلب وصدور توصية بذلك من قبل اللجان المشكلة في الهيئة بالأمر رقم 56708 في 17-10-1441 يحال إلى المحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك وسجله وضبطه.