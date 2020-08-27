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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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«الأرصاد» تتوقع: تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

«الأرصاد» تتوقع: تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
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تواصل- واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران ، المدينة المنورة، مكة المكرمة ،جازان) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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