إصدار أول إطار تنظيمي لـ«اعتماد وطني» للمدارس الأهلي والعالمية

تواصل – فريق التحرير:

أصدر مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب أول إطار تنظيمي لاعتماد وطني للمدارس الأهلية والعالمية بمعايير وإجراءات تركز على جودة المخرجات.

كما اعتمد المجلس إنشاء 5 مجالس اعتماد أكاديمي للتخصصات الصحية والهندسية والعلوم الإسلامية والتربوية والعلوم والرياضيات، كما اعتمد لائحة الترخيص لمراجعي وأخصائيي التقويم من خلال مسارات تدريبية محددة ومقاييس واختبارات معيارية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثالث من الدورة الثانية الذي عُقد عن بُعد برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وحضور نائب رئيس المجلس رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان وأعضاء المجلس.